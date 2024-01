Polizist aus "perfekter Familie" erschießt Frau und Söhne - dann begeht er Suizid

Eine vierköpfige Familie wurde am Wochenende im US-Bundesstaat New York tot aufgefunden. Der Täter war offenbar der Vater.

Von Emma Schwarze

New York - Eine vierköpfige Familie wurde am Wochenende im US-Bundesstaat New York tot aufgefunden. Der Täter war offenbar der Vater. Die kleine Gemeinde steht unter Schock.

Sie sollen eine "perfekte amerikanische Familie" gewesen sein, doch nach dieser grausamen Tat ist von der einstigen Idylle nichts mehr übrig. © Facebook/Watson M-iv Watson Morgen (†49), Sergeant des Bronxville Polizeidepartments und ehemaliger NYPD-Officer soll seine Frau Ornela (†43) und die beiden gemeinsamen Söhne (10 und 12 Jahre) mit Schüssen getötet haben, bevor er die Waffe auf sich selbst richtete und abdrückte.

Die örtliche Polizei wurde wegen einer Personenkontrolle zu einem Haus in Rockland County, etwa eine Stunde nördlich von New York City, gerufen. Watsons Kollegen hatten zuvor seine Abstinenz bemerkt und die Behörde alarmiert. Wie die Beamten auf Facebook mitteilten, entdeckten sie dort vor Ort die Leichen der Familie sowie die Handfeuerwaffe, mit der Watson Morgan seine Familie auslöschte. Bei der schrecklichen Tat handelte es sich laut Polizei um einen "isolierten Vorfall", eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand nicht. USA Ex-Präsident soll "John Doe 36" sein: Neue Dokumente um toten Sex-Straftäter Jeffrey Epstein Die große Frage, die sich neben der Polizei auch Angehörige, Freunde und Nachbarn stellen, lautet nun: Was ist im Haus der Morgans passiert?

Nachbarn rechneten "nicht in einer Million Jahren" mit diesem Horror

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen auf Hochtouren. (Symbolbild) © Kyle Mazza/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/dpa Morgan war laut Polizeichef Christopher Satriale sieben Jahre lang bei der New Yorker Polizei tätig, bevor er 2007 nach Bronxville wechselte. Seine Frau Ornela arbeitete als Lehrerin an einer Mittelschule im New Yorker Stadtteil Bronx. Eine Vorgeschichte von häuslicher Gewalt habe es bei den Morgans nicht gegeben, so der leitende Ermittler, Norm Peters, gegenüber der New York Post. Ein Nachbar bezeichnete die Familie "als die perfekte amerikanische Familie aus dem Lehrbuch". Er habe "nicht in einer Million Jahren" erwartet, dass Watson Morgan eine derart grausame Tat begehen würde. USA Totes Kind an Weihnachten im Müll gefunden: Mutter festgenommen! "Die Kinder haben immer hier draußen gespielt, und ihre Mutter war einfach der süßeste Mensch, den man je getroffen hat", berichtete eine andere Nachbarin und ergänzte: "Wir stehen unter Schock. Jeder in dieser Gemeinde ist schockiert."

"Sinnloser Verlust": Kollegen trauern um Ornela Morgan

"Wir trauern um den sinnlosen Verlust von @NYCSchools Lehrer, Ornela Morgan, und ihre Familie. Rest in power, sister!", so die Educators of NYC auf dem Twitter-Nachfolger X.

Warum Watson Morgan seiner Familie und sich selbst das Leben nahm, ist bislang unklar. Das Motiv werde noch untersucht, so Polizeichef Satriale. Man wolle die Bevölkerung im Laufe der Untersuchungen regelmäßig informieren.