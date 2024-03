Pyromanin außer Kontrolle! Frau legt Feuer in Kirche, wird festgenommen und zündet Polizeiauto an

Eine Brandstifterin sorgte in Fort Myers für Ärger. (Symbolbild) © 132rf/dekanaryas

Erst versuchte sie eine Kirche anzuzünden - nach ihrer Festnahme loderte es plötzlich im Streifenwagen ...

Taylor Nicole Pyatte (42) sorgte in der Nacht zum Donnerstag für reichlich Chaos im Touristen-Paradies Fort Myers (Florida). Wie der Lokal-Sender "WINK" berichtet, wurden Polizei und Feuerwehr gegen 5 Uhr wegen eines Brandes zu einem Wohnhaus gerufen. Minuten später wurde ein Feuer in der Kirche "Grace Church" ganz in der Nähe bemerkt.

Die irre Brandstifterin wurde sofort festgenommen, als sie splitterfasernackt vor der Kirche angetroffen wurde.

Doch Taylor Nicole Pyatte hatte noch nicht genug: Als sie schon im Streifenwagen saß, holte sie plötzlich ein Feuerzeug hervor und wollte auch noch die Türverkleidung des Polizeiautos anzünden. Sie wurde recht schnell gestoppt.