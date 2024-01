Sandwich nicht zerteilt: Mann rastet bei Subway aus

Stuart (USA) - Tumult in einem Subway-Restaurant! Dass sein Sandwich nicht zerschnitten wurde, machte einen Kunden im US-Bundesstaat Florida so wütend, dass er ausrastete.

Alberto de Barros (54) schmiss in einer Subway-Filiale mit einem Sandwich um sich. © Bildmontage: 123RF/niloo138, Martin County Sheriff's Office

Alberto De Barros (54), Verursacher der Schnellimbiss-Aufregung, wurde am Dienstag festgenommen. Er hatte eine Mitarbeiterin namens Cassandra Pierre-Louis attackiert.

Diese berichtet in einer eidesstattlichen Erklärung, dass De Barros wütend auf sie geworden sei, als er merkte, dass sein Sub nicht aus zwei Hälften bestand, sondern im Ganzen serviert wurde.



Laut New York Post kam es zu einem verbalen Disput, in dem die Angestellte verdeutlichte, dass sie den Kunden bei so einem ausfälligen Verhalten nicht mehr bedienen könne.

De Barros griff zu seinem Handy und begann zu telefonieren. Inmitten des Telefonats schleuderte er sein Sandwich unvermittelt auf die Subway-Mitarbeiterin. Nachdem der Kunde die Filiale verlassen hatte, folgte Pierre-Louis ihm und notierte sein Autokennzeichen.

Als Polizeibeamte den Subway-Kunden mit seinem Essens-Aufruhr konfrontierten, behauptete dieser, sein Sandwich nur in Richtung der Theke geworden zu haben. Doch Aufnahmen der Überwachungskamera bewiesen das Gegenteil. Die Bedienung wurde "in der Mitte und am Unterkörper" getroffen, weshalb Alberto De Barros im Gefängnis von Martin County landete.