Linke Frauen in Gefahr? Wie Social Media den psychischen Absturz beschleunigt!

Auch in Deutschland zeigen Daten einen Abwärtstrend um die psychische Gesundheit der jungen Frauen. Laut Statista haben sich die jährlich registrierten Fälle von Magersucht, was vor allem junge Frauen betrifft, seit der Jahrtausendwende in absoluten Zahlen fast verdoppelt, obwohl es nun weniger Kinder gibt als damals.

Nicht zuletzt die Barmer berichtet, dass sich die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die sich psychotherapeutisch behandeln lassen, innerhalb von elf Jahren bis 2021 mehr als verdoppelt hat.

Doch es gibt ein großes Problem mit den Daten, so Haidt. Zumindest in den USA. In der auf seinem Blog abrufbaren Untersuchung teilte der US-Amerikaner die jungen Menschen anhand ihrer politischen Einstellung in zwei Gruppen: liberal bzw. linksliberal und konservativ bzw. rechts.

Haidt fand heraus, dass die psychische Gesundheit junger linksliberaler Frauen in den USA am schnellsten sank. Jungen konservativen Frauen und Männern geht es zwar auch etwas schlechter als vor zehn Jahren, aber niemand leide so sehr wie junge linksliberale Frauen. Sogar mehr als linksliberale Männer.