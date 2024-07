Schüsse bei Straßenfest: Zwei Tote und 19 Verletzte

Detroit (USA) - Bei Schüssen in der Stadt Detroit im US-Bundesstaat Michigan sind zwei Menschen getötet und 19 weitere verletzt worden.

Nach Angaben der Lokalzeitung The Detroit News ereignete sich der Vorfall in den frühen Morgenstunden bei einem Straßenfest in einem Viertel, in dem es häufig zu Schusswaffengewalt kommt.

Das teilte eine der zuständigen Polizeibehörden auf der Online-Plattform X mit. Aktuell sei noch kein Verdächtiger in Gewahrsam genommen worden, hieß es. Die Behörde bat Augenzeugen um Hinweise.

Schusswaffen sind in den USA leicht erhältlich und massenhaft im Umlauf. Regelmäßig erschüttern Attacken mit vielen Opfern das Land - etwa an Schulen, in Supermärkten, Nachtclubs oder bei großen Veranstaltungen.

Aber auch private Auseinandersetzungen, Polizeikontrollen, Streitigkeiten zwischen Kriminellen und Gangs enden weit häufiger als in anderen Ländern tödlich, weil so viele Menschen in den USA Waffen bei sich tragen.