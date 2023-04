Sein Spitzname ist "Sensenmann": 21-jähriger Soldat wollte nebenbei als Auftragskiller arbeiten

Laut Josiah Ernesto Garcia (21) wird er von seinen Freunden der "Sensenmann" genannt. (Symbolbild) © 123RF/Prometeus

Im vergangenen Februar begann sich Josiah Ernesto Garcia (21) laut einer Pressemitteilung nach einem Nebenjob umzuschauen. Als Waffennarr und Soldat fand er anscheinend schnell den perfekten Ruf für sich: Auftragskiller.

Daraufhin soll er sich auf www.rentahitman.com (deutsch: MieteeinenAuftragskiller.com) angemeldet haben. Dabei bemerkte der 21-Jährige jedoch nicht, dass es sich bei Website um Satire handelte. Und das, obwohl dies relativ offensichtlich ist.

Als Beispiel: Die Internetseite wirbt damit, dass sie das "Hitman Information Privacy & Protection Act" (auf Deutsch: Attentäter Datenschutz Gesetz) aus dem Jahr 1964 befolgt. Zum einen handelt es sich bei "HIPPA" höchstwahrscheinlich um eine Abwandlung des echten Gesetzes, welches die sensiblen Daten von Patienten schützt, namens "HIPAA". Außerdem sollte man stutzig werden, wenn eine Website, über die man angeblich einen Mord beauftragen kann, einem "Gesetz" folgt und zusätzlich noch "Rezensionen" von "Kunden" mit deren Namen postet.

Garcia ignorierte augenscheinlich all diese Ungereimtheiten und hielt blauäugig mit dem Besitzer der Website Kontakt. Er schrieb eine Bewerbung, die deutlich machen sollte, wie viel Spaß ihm das Töten macht.

"Ich suche einen gut bezahlten Job, der mit meiner militärischen Erfahrung (Schießen und Töten des markierten Ziels) zusammenhängt, damit ich mein Kind unterstützen kann. Was soll ich sagen, ich genieße das, was ich tue", zitiert New York Post einen Teil der Bewerbung des Möchtegern-Auftragskillers.

Nachdem der Betreiber die Anfrage erhalten hatte und Garcia immer wieder nach Aufträgen nachgefragt haben soll, bekam das FBI davon Wind.