Sie ist seit 1977 als Räuberin aktiv: Oma überfällt Bank und flieht

Am vergangenen Mittwoch besuchte Bonnie Gosch (78) eine Bank in der Kleinstadt Pleasant Hill im US-Bundesstaat Missouri, um sie auszurauben. Einem Angestellten überreichte sie einen Zettel mit einer Forderung: 3000 Dollar sollten ihr in kleinen Stapeln überreicht werden. Wie genau sie die Bankmitarbeiter dazu erpresste, erklärte die Polizei nicht.

Die 78-Jährige hatte sich mit einer schwarzen Perücke und einem Hut getarnt, berichtete The Mirror. Nachdem ihr das Geld ausgehändigt wurde, nahm sie es und floh mit ihrem Wagen.

Daraufhin wurden die Beamten alarmiert und die Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug der Seniorin begann. Zu dem Zeitpunkt wussten sie jedoch nicht, dass es sich bei dem Verdächtigen um eine betagte Dame handelte.

Als sie dann schließlich den Wagen mit der verdächtigen Person anhielten, staunten sie nicht schlecht.

"Das war natürlich eine angespannte Situation. Aber wenn die Hände einer älteren Frau aus dem Auto kommen und es diejenige ist, die das verdächtige Fahrzeug fährt, ist das ein wenig schockierend", wird ein Pressesprecher durch die Zeitung zitiert.

Ihrem Namen "Bonnie", wie bei dem Gangsterpärchen "Bonnie und Clyde", macht die Seniorin alle Ehre. Denn sie wurde schon einmal vor drei Jahren wegen Raubes verurteilt.