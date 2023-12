Sohn nutzt KI, um verstorbenen Vater als Weihnachtsgeschenk "wiederzubeleben"

"Zuerst dachte ich, dass ich mich da nicht wirklich einmischen will. Ich dachte, es sei irgendwie seltsam", erinnerte sich der 27-Jährige gegenüber Good Morning America an sein anfängliches Zögern. Doch die Idee habe ihn nicht losgelassen.

"Ich habe beschlossen, meiner Mutter dieses Jahr zu Weihnachten etwas Besonderes zu schenken", schrieb der 27-Jährige in der Unterschrift des Videos, das auf TikTok bereits über 6 Millionen Mal aufgerufen wurde.

Beim ersten "Hallo Schatz" ihres Mannes konnte Phillips Mutter es wahrscheinlich noch nicht glauben. Doch schnell realisierte sie das Geschenk in ihrer Hand. © Montage: TikTok/phillipwillett (2)

"Die ersten Worte, die ich in das Programm eingegeben habe, waren 'Hallo, Schatz'. Und ich kann gar nicht sagen, wie oft ich [meinen verstorbenen Vater] das in meinem Leben habe sagen hören, deshalb war das das erste, was ich eingegeben habe", sagte Phillip.

"Als das Programm es mit seiner Stimme sagte ... bekam ich Gänsehaut am ganzen Körper", fuhr er fort. "Das war der Moment, in dem ich dachte: Ich mache das, egal was passiert."

Während des gesamten Entstehungsprozesses sei es ihm wichtig gewesen, die Stimme so genau wie nur irgendwie möglich hinzubekommen. Einen ganzen Tag lang verließ der 27-Jährige dafür seinen Schreibtisch nicht.

"Ich habe mich sehr schnell darauf eingelassen", erklärte er. "Ich habe es einfach gemacht. Und ich bin wirklich froh, dass ich das getan habe, denn es ist so cool geworden."

Das rührende TikTok-Video zeigt schließlich den Moment, in dem Phillips Mutter Trish Willett das Geschenk auspackt.