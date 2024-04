Mega-Bauwerk "Sphere": So spektakulär ist die riesige Kugel tatsächlich

Las Vegas (USA) - Eine mystische Kugel thront seit einem knappen halben Jahr in der Wüste Nevadas. Sie zieht Touristen aus Europa und Fernost an, aber gleichermaßen auch US-Amerikaner. TAG24 hat sie sich für Euch einmal näher angesehen und einen Blick ins Innere geworfen.

Seit Ende September hat die "Sphere" in Las Vegas geöffnet und empfängt teils mehrmals täglich Besucher zu Konzerten und einzigartigen Kinovorstellungen. Bis zu 20.000 Menschen passen in die kugelförmige Halle, die ganze 111 Meter hoch ist sowie eine Breite von mehr als 150 Metern hat.

Die Soundanlage wurde in der "Sphere" hinter die LEDs gebaut. So wird der Ton für wirklich jeden Zuschauer dort wahrnehmbar, wo etwas passiert. Windmaschinen und vibrierende Sitze sorgen für ein überaus authentisches Gefühl von Abenteuerlust und Entdeckungsfreude.

Nach knapp 50 Minuten wachen sie auf. Die zwei haben so einige Erinnerungen getankt - unter anderem von einem Holi-Fest in Indien, von Elefanten und Giraffen, von Wüsten und Eisbergen - und gehen ihre ersten Schritte auf dem neuen Planeten. Mit jedem Schritt wird dieser etwas grüner und lebensfreundlicher.

Denn der Film ist ein düsterer Blick in die Zukunft: Die Zuschauer begleiten eigentlich zwei Menschen, die gerade auf einem neuen Planeten aufwachen, nachdem das Ökosystem auf der Erde zusammengebrochen ist. Ein Computer hilft den beiden, sich an die Vergangenheit zu erinnern, bevor sie aufwachen und es in ihrer neuen Heimat besser machen sollen als ihre Vorfahren.

Gezeigt wird auf dem XXL-Screen mit 16K-Auflösung (Heim-TVs haben normalerweise maximal 4K) derzeit nur ein einziger Film: "Postcard from Earth" von Darren Aronofsky (55). Der Produzent war mit seinem Team in 26 Ländern und hat dort einzigartige Szenen in der Natur gedreht. Auch verschiedene Bräuche werden gezeigt.

... und verschiedene Roboter. © Max Patzig

Wer die "Sphere" besucht, soll aber nicht nur einen Kinofilm in atemberaubender Aufarbeitung erleben. Die Macher gaben sich alle Mühe, ein multimediales Abenteuer zu erschaffen.

So gibt es nach Flughafen-ähnlichen Sicherheitskontrollen am Eingang im Foyer unter anderem Hologramme zu entdecken. Man kann sich selbst auch von einem 3-D-Scanner erfassen und das erzeugte Abbild per E-Mail zuschicken lassen.

Das Atrium wartet weiterhin mit mehreren Robotern auf, die realistische Gesichtszüge haben und dank künstlicher Intelligenz (KI) zur Interaktion mit den Besuchern einladen.

Alles in allem vergehen die zwei Stunden, die man sich mit jedem Kinoticket in der Kugel aufhalten darf (60 Minuten im Atrium, 50 Minuten im Film), wie im Flug. Das Erlebnis ist Las-Vegas-typisch ordentlich aufbereitet und sorgt für Staunen an jeder Ecke - beziehungsweise an jedem Bogen. Ecken gibt es in der "Sphere" so gut wie keine.