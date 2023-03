Swinger-Influencerin wegen häuslicher Gewalt und Kindesmissbrauch verhaftet!

Taylor Frankie Paul hat mehr als 4 Millionen Follower auf TikTok und zeigt dort auch regelmäßig ihre Kinder Indy (5) und Ocean (2, l.). © Bildmontage: Instagram/taylorfrankiepaul

Wie die New York Post berichtet, wurde Paul am Dienstag (Ortszeit) von der Polizei in Gewahrsam genommen, nachdem ein Streit zwischen ihr und ihrem Freund Dakota Mortensen (30) eskaliert war.

Laut Gerichtsdokumenten wollte der 30-Jährige das Haus seiner Partnerin verlassen, nachdem sie ihn geschlagen haben soll.

Der 30-Jährige berichtete, dass Paul neben ihrem Handy und einem Holzspielzeug auch "drei schwere Metallstühle" nach ihm geworfen habe. Einer dieser Stühle traf angeblich eines ihrer beiden kleinen Kinder am Kopf.

Die 28-Jährige hat zwei Kinder mit ihrem Ex-Mann Tate Paul, Tochter Indy (5) und Söhnchen Ocean (2). Das Paar ließ sich im letzten Jahr scheiden, nachdem die Soft-Swingerin berichtet hatte, dass sie mit dem Ehemann einer ihrer Freundinnen "über die Stränge geschlagen" habe.

Im August 2022 machte Paul dann ihre Beziehung zu Mortensen auf ihren Social-Media-Account bekannt. Seitdem teilte die kleine Familie zahlreiche Videos auf TikTok und Instagram.