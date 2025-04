Tattoo statt Zettel: Frau verewigt Airbnb-PIN auf ihrem Arm

Nashville (Tennessee/USA) - Warum sich die Airbnb-PIN merken, wenn man sie auch auf der Haut tragen kann? Das dachte sich die 32-jährige Darien während ihres Aufenthalts in der amerikanischen Stadt Nashville und entschied sich für ein wirklich außergewöhnliches Tattoo .

Gemeinsam mit ihrer Freundesgruppe hat Darien nun eine unvergessliche Erinnerung an die Zeit in Nashville. © Bildmontage: Screenshots/TikTok/darsrunning

Was als harmloser Abend auf dem Broadway in Nashville begann, endete für Darian aus New York mit einer bleibenden Erinnerung - im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie ließ sich ein Tattoo stechen.

In ihrem TikTok-Video sieht man Darien zunächst fröhlich durch die Straßen schlendern. Der Text dazu lautet: "Ich trinke heute nicht so viel." Danach folgt einen Ortswechsel - in ein Tattoo-Studio. Dort sitzt die 32-Jährige grinsend auf einem Stuhl, während ihr vier kleine Zahlen auf den Arm tätowiert werden.

Und was steckt hinter der mysteriösen Zahlenfolge? Der Zugangscode für ihr Airbnb-Appartment.