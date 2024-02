Teile von echter Atomrakete in Garage gefunden: Bombenentschärfer geben Entwarnung

Bellevue (Washington/USA) - In einer Garage in den USA wurden Teile einer Atomrakete gefunden. Die Luft-Luft-Rakete vom Typ AIR-2 Genie stammt noch aus dem Kalten Krieg, ist aber inaktiv. Dem Besitzer dürften keine Konsequenzen drohen.

In Bellevue, einem Vorort von Seattle, wurden Teile einer atomar bestückbaren Luft-Luft-Rakete gefunden. © 123rf/bilanol

Wie kam die Rakete in die Garage?

Weil die Raketenteile zu viel Platz in seiner Garage beanspruchten und er sie gerne loswerden wollte, wandte sich am Mittwoch ein Mann aus dem Großraum Seattle an ein Museum in Ohio. Er würde die Militärtechnik gerne spenden, sie hätte historischen Wert, seien noch aus dem Kalten Krieg, erklärte er.

Beim Museum wurde man sofort hellhörig: Die Kuratoren informierten umgehend die Polizei. Schon am nächsten Tag statteten Bombenentschärfer der Polizei dem Raketenbesitzer einen Besuch in seiner Garage ab.

Bei dem Objekt handle es sich tatsächlich um Teile einer Douglas AIR--2 Genie (frühere Bezeichnung MB-1), eine ungelenke Luft-Luft-Rakete, die für einen W25-Atomsprengkopf ausgelegt ist, hieß es in einer Polizeimitteilung. Es sei kein Sprengkopf befestigt gewesen.

"Mitglieder des Bombenkommandos bestätigten, dass das Objekt inaktiv war und keinen Raketentreibstoff enthielt", so die Polizei.

Die Polizei stufte den Gegenstand als "Artefakt ohne Explosionsgefahr" ein.