Tourist will sich nur Raketenstart anschauen und findet Diamanten!

Arkansas - In einem Park im US-Bundesstaat Arkansas hat ein Tourist aus Frankreich zufällig einen wahren Schatz gefunden.

Julien Navas mit seinem Diamanten. © Crater of Diamonds State Park

Eigentlich sei Julien Navas von Paris in die Staaten gereist, um den Raketenstart in Cape Canaveral (Florida) anzuschauen, doch seine anschließende Entdeckung sollte dieses Ereignis noch in den Schatten stellen.

Denn im Anschluss sei der Familienvater mit einem Kumpel durch die USA getourt, um sich einige Sehenswürdigkeiten anzuschauen, so auch den "Crater of Diamonds State Park" in Arkansas.

In klassischer Touri-Manier habe er sich dort am 11. Januar ein Diamanten-Such-Kit gemietet und sich in dem gut 150.000 Quadratmeter großen Areal auf die Suche begeben.

Mit seinem Fund hatte Savas da noch nicht gerechnet: "Das ist knochenharte Arbeit, also habe ich ab Nachmittag hauptsächlich nach Sachen auf dem Boden geschaut, die herausstanden."

Wenige Stunden später habe der Hobby-Fossiljäger einen bräunlichen Stein gefunden. Mit insgesamt 7,46 Karat sei es der größte im "Crater of Diamonds State Park" gefundene Diamant seit 2020 und der Achtgrößte seit Parkgründung 1972, teilte die Parkdirektion in seiner Mitteilung mit. Insgesamt seien dort schon 75.000 Diamanten gefunden worden.