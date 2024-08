Mädchen (†11) stirbt an Diabetes - dann wandern ihre Eltern in den Knast

Evansville (Indiana/USA) - Im Juli verstarb die zwölfjährige Alice Bredhold an den Folgen ihrer Diabetes-Erkrankung. Einen Monat später klickten bei ihren Eltern die Handschellen. Was war geschehen?

Das kleine Mädchen wurde nur elf Jahre alt. © Browning Funeral Home

Am 4. Juli ging ein schrecklicher Notruf bei den Behörden im US-Bundesstaat Indiana ein: Ein kleines Mädchen wurde leblos auf dem Boden ihres Kinderzimmers gefunden, wie People berichtete.

Leider konnte nichts mehr für das Kind getan werden, Alice war bereits verstorben, als die Ärzte eintrafen.

Ein Gerichtsmediziner stellte schließlich fest, dass sie an den Komplikationen ihrer Diabetes-Erkrankung gestorben ist. Demnach sei ihre Leber zum Zeitpunkt ihres Todes mehr als doppelt so groß wie die einer erwachsenen Frau gewesen, ihr Blutzuckerspiegel fast achtmal so hoch wie der eines durchschnittlichen Kindes ihres Alters.

Am 7. August wurden nun die Eltern des Mädchens, Ashley und Brent Bredhold, festgenommen. Der Grund: Die Beamten gehen davon aus, dass sie die Schülerin vernachlässigt und sich nicht ausreichend um ihre medizinischen Bedürfnisse gekümmert haben.

Bereits zuvor soll die Schule mehrfach das Jugendamt gerufen haben, da Alice' Blutzuckerwerte zu hoch waren – insgesamt soll das Kind 34 Mal in einer derartigen Kondition in die Schule gekommen sein. Warum bereits damals nichts unternommen wurde, ist unklar.