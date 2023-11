Trauer um Apollo-8-Kommandant: Frank Borman (†95) ist tot!

Borman sei am Dienstag im US-Bundesstaat Montana im Alter von 95 Jahren gestorben, teilte die Raumfahrtagentur Nasa am Donnerstag (Ortszeit) mit.

Später wurde er zum Leiter des Apollo-Programms ernannt und koordinierte damit das Team, das das Apollo-Raumschiff neu konstruierte.

Nach seinem Ausscheiden aus der Luftwaffe im Jahr 1970 wurde Borman Berater bei der Fluggesellschaft Eastern, bevor er dort verschiedene leitende Positionen innehatte und auch ihr Präsident wurde. Bormann diente auch als Sonderbotschafter des US-Präsidenten.

1990 wurde Borman in die "International Aerospace Hall of Fame" und 1993 in die "US Astronaut Hall of Fame" aufgenommen. Er war verheiratet und hatte zwei Söhne sowie vier Enkelkinder.