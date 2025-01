Kletterer schlagen Bolzen in Felswand - und ruinieren damit uraltes Felsbild!

Uintah County (USA) - Ihre Kletterei hinterließ bleibende Schäden: Behörden sind auf der Suche nach Personen, die Kletterbolzen an der Stätte einer uralten Felsgravur im US-Bundesstaat Utah geschlagen haben.

Kletterbolzen an einer Petroglyphentafel im US-Bundesstaat Utah. Jetzt suchen Behörden nach den Verursachern. © Facebook/Uintah County Sheriff's Office

Wie die Polizei kürzlich mitteilte, haben man bereits am 10. November (Ortszeit) entdeckt, dass Unbekannte die Bolzen an einer Petroglyphentafel, ein in Stein gearbeitetes Felsbild, namens "Pregnant Sheep" (auf Deutsch: Schwangeres Schaf) geschlagen haben. Diese befindet sich nahe dem Aussichtspunkt "Musket Shot Springs Scenic Overlook" im Nordosten von Utah.

Wie der US-Sender KSL News berichtete, sei das Alter der Tafel unklar. In Utah gäbe es jedoch Petrogylphen, die von Ureinwohnern bereits vor Hunderten bis Tausenden von Jahren hinterlassen wurden. Dem Naturhistorischen Museum von Utah zufolge habe Wissenschaftler Joel Pederson Elemente mit ähnlichen Gravuren dem Jahr 1100 zugeordnet.

Die Höhe des Schadens ließe sich laut Medienbericht schwer beziffern. Experten zufolge könne man derartige Schäden jedoch oft nur schwer vollständig beheben.