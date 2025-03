Vermieter lügen über Rauchmelder: Mutter und Baby sterben in Airbnb-Flammen

Clinton (USA) - Es ist ein schrecklicher Zwischenfall, der sich vergangenen Herbst in Clinton ( US-Bundesstaat New York) abspielte: Shannon K. Hubbard (†35) und ihr Baby fielen Flammen in ihrer Ferienwohnung zum Opfer! Nun wurden die Vermieter des Objekts wegen zweifachen Totschlags verhaftet.

John E. Hubbard (40) muss die Tode seiner Frau Shannon K. Hubbard (†35) und seines Babys verkraften. © The Greg Hill Foundation/Hubbard Family

Gemeinsam mit ihrem Mann John E. Hubbard (40) und ihren beiden kleinen Kindern machte Shannon Hubbard im Oktober 2024 in der Airbnb-Wohnung von Meredith Darcy (55) und Dennis Darcy (57) Urlaub.

Doch am Abend des 13. brach ein Feuer aus, die Familie war in den Flammen gefangen, wie die New York State Police (NYSP) am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Gemeinsam mit dem East Clinton Fire Department und der Dutchess County Fire Investigation Division versuchte man die Familie aus der brennenden Wohnung zu retten.

Alle vier wurden in eine Klinik gebracht. Dort erlagen Shannon Hubbard und ihre Tochter dann aber ihren Verletzungen. Ihr Mann und ihr Sohn überlebten.

Laut People sollen die Vermieter der Wohnung wegen der Rauchmelder gelogen haben. Die NYSP erklärte, dass die Wohnung "nicht ordnungsgemäß mit funktionierenden Rauchmeldern ausgestattet" war. Laut Brandermittlern war ein Feuer im Schornstein die Ursache für das Unglück.

Meredith und Dennis Darcy wurden wegen zweifachen Totschlags zweiten Grades verhaftet.