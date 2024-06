Vermisster Wanderer nach zehn Tagen in den Bergen gerettet! So hat er überlebt

Der Kalifornier Lukas McClish (34) konnte nach zehn Tagen aus den Bergen gerettet werden. © Facebook/Santa Cruz County Sheriff's Office

"Lukas wurde gefunden und ist wieder mit seiner Familie vereint!", schrieb das Santa Cruz County Sheriff's Office kürzlich bei Facebook.

Der 34-jährige Lukas McClish startete am Morgen des 11. Juni (Ortszeit) von seinem Heimatort Boulder Creek in den Küstengebirgen von Santa Cruz aus. Am 20. Juni (Ortszeit), zehn Tage später, meldeten Zeugen gegen 15 Uhr nachmittags Hilfe-Schreie in der weiter östlich liegenden Gegend von Foreman Creek.

Mithilfe mehrerer Drohnen bestimmten Einsatzkräfte den Standort des Vermissten. Ranger fanden Lukas unverletzt vor Ort, die Feuerwehr brachte ihn in Sicherheit. "Ich bin müde und etwas angeschlagen, ich habe meine Stimme verloren", sagte McClish nach seiner Rettung gegenüber ABC7.