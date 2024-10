Versteckte Kamera auf der Toilette: 18-Jähriger filmt heimlich Frauen und Minderjährige!

USA - Am vergangenen Dienstag wurde ein Schüler verhaftet, nachdem er mit einer versteckten Kamera über 40 Videos von minderjährigen Mädchen und Frauen in einem Einkaufszentrum aufgenommen hatte.

Andy Cardenas (18) wurde verhaftet, nachdem er mehrere Videos von Frauen und Minderjährigen in Badezimmern aufgenommen hatte. © Screenshot/X/@HCPOProsecutor

Der amerikanische Highschool-Schüler Andy Cardenas (18) wurde nun wegen Verletzung der Privatsphäre angeklagt.

Wie die New York Post berichtet, entdeckte bereits am 9. August eine aufgebrachte Kundin die Kamera, als sie die Familientoilette in einem Einkaufszentrum nutzte. Sie übergab das Gerät sofort den örtlichen Behörden.

Die Beamten fanden auf der Kamera mehrere verstörende Aufnahmen ahnungsloser Opfer in verschiedenen Toiletten. Mindestens zwei dieser Videos wurden in privaten Badezimmern von Wohnhäusern aufgenommen.

Laut Polizei enthielt die Kamera etwa 35 Videos von erwachsenen Frauen, die beim Benutzen der Toilette gefilmt wurden, vier Videos von Minderjährigen auf dem Klo sowie ein Video von einem Mann und einer Frau, die gemeinsam sexuelle Handlungen in einem Badezimmer ausübten.

Die Ermittler konnten den 18-Jährigen schließlich identifizieren, da er sich selbst dabei filmte, wie er die Kamera platzierte.