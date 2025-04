Junge (4) schießt auf sich selbst, dann macht Polizei Horror-Entdeckung in Familienhaus

Oneonta (Alabama/USA) - Nachdem ein vierjähriger Junge versehentlich auf sich selbst geschossen hatte, rasten Polizisten zu einem Einfamilienhaus im US-Bundesstaat Alabama . Was sie dort fanden, ließ ihnen das Blut in den Adern gefrieren.

Zuvor hatten die Rettungskräfte in mehreren Räumen "interessante Beweisstücke" gefunden, erklärte der Pressesprecher. Demnach waren Regale an den Wänden mit Boxen befüllt, in denen sich insgesamt 30 Schlangen befanden, sechs von ihnen waren bereits verstorben.

In den Boxen befanden sich 30 tote sowie lebendige Schlangen. (Symbolbild) © 123RF/rebius

Auch sollen im Haus lauter ungesicherte Waffen herumgelegen haben. Vermutlich hatte sich der Junge eine solche geschnappt und damit herumgespielt, als der fatale Schuss fiel.

Gute Neuigkeiten in all dem Chaos: Das Kind, das sowohl an seinem Arm als auch seinem Bein verletzt wurde, ist auf dem besten Weg der Besserung und wird sich wohl komplett erholen. Zu seinen Eltern wird der Junge so schnell aber nicht mehr zurückkehren.

Sowohl Lutz als auch Corrie wurden unter anderem der Körperverletzung, der Kindeswohlgefährdung und der Tierquälerei in zehn Fällen angeklagt.