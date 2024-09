Von Gefängnisinsel ins Krankenhaus: Not-OP bei Harvey Weinstein

New York - Der frühere Filmmogul Harvey Weinstein (72) ist wegen eines akuten gesundheitlichen Notfalls von seiner berüchtigten New Yorker Gefängnisinsel in ein Krankenhaus verlegt worden.

Ende April hat ein Berufungsgericht in New York das Urteil wegen Verfahrensfehlern aber überraschend aufgehoben .

Der einst in Hollywood übermächtige Weinstein wurde 2020 wegen Sexualdelikten in einem historischen Prozess zu 23 Jahren Haft verurteilt - die zahlreichen ihm vorgeworfenen Übergriffe auf Frauen hatten die MeToo-Bewegung maßgeblich ins Rollen gebracht.

Weinstein ist trotz des aufgehobenen New Yorker Urteils weiter in Haft, weil er 2023 in einem anderen Strafprozess in Los Angeles, in dem es ebenfalls um Sexualverbrechen ging, zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Auch dieses Urteil fechten seine Verteidiger an.

Der erste Weinstein-Prozess war ein Meilenstein der Rechtsgeschichte. Seit 2017 hatten mehr als 80 Frauen Weinstein öffentlich sexuelle Übergriffe vorgeworfen.

Der Ex-Produzent hat stets jede Schuld zurückgewiesen und behauptet, sexuelle Handlungen hätten einvernehmlich stattgefunden.