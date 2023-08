Vor allen Kunden: Dreiste Täter rauben seelenruhig Nike-Store aus!

Los Angeles (USA) - Ein offizieller Nike-Store in Los Angeles wurde auf unfassbar dreiste Weise ausgeraubt.

Die Täter packen sich haufenweise Nike-Schuhe in einen Müllsack. © Screenshot/Twitter/@libsoftiktok

Im Laden herrschte reger Betrieb, einige Kunden standen in der Warteschlange an der Kasse, andere schauten sich im Laden um und mittendrin tummelten sich drei Diebe, die mit Müllsäcken durch den Laden spazierten und alles eintüteten, was nicht niet- und nagelfest war.

Es waren kuriose Szenen, die sich am Sonntag im kalifornischen Nike-Store abspielten, zumal keiner der Anwesenden Anstalten machte, einzuschreiten. Nur das Handy wurde gezückt, um die Straftat bildlich festzuhalten.

Einem Täter sei der Müllsack sogar während der Flucht geplatzt, woraufhin er seelenruhig alles ordentlich wieder einsammelte, ehe er den Laden verließ.

Laut einem Bericht von "New York Post" erbeuteten die teilweise sogar unmaskiert agierenden Täter, eine Frau und zwei Männer, Produkte im Wert von rund 1000 US-Dollar (circa 917 Euro).