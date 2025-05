Wanderin wird für drei Wochen vermisst: Kuriose Umstände sorgen für ihre Rettung

Die Polizei von Fresno County veranlasste daraufhin eine umfangreiche Suchaktion. Der Sierra National Forest wurde auf der Suche nach Slaton umfassend durchforstet, wie " New York Post " berichtet.

Nachdem die 27-Jährige für neun Tage kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben hatte, meldeten ihre Eltern sie am 29. April als vermisst.

Auf dem Gelände eines Resorts wurde Tiffany Slaton (27) lebend gefunden. © Screenshot/Facebook/Fresno County Sheriff's Office

Üblicherweise lasse er die Behausungen geöffnet, falls Wanderer vor widrigen Wetterbedingung Schutz suchen müssen - genauso erging es auch der Frau aus Georgia.

Ein Schneesturm hatte Slaton überrascht, woraufhin sie sich in eine der Hütten rettete, mehrere Tage soll sie nur von wildem Lauch gelebt haben.

Auf dem Weg zurück in die Zivilisation rief die wieder aufgetauchte Wanderin dann als Erstes ihre Eltern an, um ihnen zu sagen, dass sie noch am Leben ist.

Nachdem Gutierrez sie an einem Sammelpunkt abgesetzt hatte, brachten Beamte sie in ein Krankenhaus. Slaton war zwar dehydriert, sonst aber in guter Verfassung.