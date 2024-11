Waren plötzlich weg: 40 Affen aus Labor entkommen!

Yemassee (South Carolina/USA) - Aufregung nach Affen-Ausbruch. Aus einer Forschungseinrichtung in den USA sind 40 Labor-Affen entkommen. Die Bevölkerung ist aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Wie die lokale Zeitung " Post and Courier " berichtet, war es nicht der erste Affen-Ausbruch im Problem-Labor. 2016 konnten 19 Affen entkommen. Nach sechs Stunden wurden die Tiere wieder eingefangen.

Inzwischen rufen die Behörden die Bevölkerung auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Tiere könnten in Häuser eindringen, hieß es. Wer die Affen sieht, soll sich sofort an die Polizei wenden.

Die Affen sind los. Wie die Tiere in der Nacht zum Mittwoch entkommen konnten, sei laut dem Sender CBS noch völlig unklar.

Um welche Affenart es sich handelt, ist nicht bekannt. Nach eigener Darstellung werden in der privat betriebenen Forschungseinrichtung "Alpha Genesis Primate Research Center" am Rande der Kleinstadt Yamassee Experimente an Javaneraffen, Rhesusaffen und Kapuzineraffen im Auftrag Dritter durchgeführt.