Was für ein süßer Zufall! Namenszwillinge kommen fast gleichzeitig zur Welt

Florida (USA) - Zwei Familien bekamen im selben Krankenhaus mit wenig Abstand ihre Babys. Das Besondere dabei: die Kleinen hören auch noch auf (fast) denselben Namen.

Die beiden Mütter freuten sich mit ihren Söhnen vor der "Welcome Baby"-Tafel. © Facebook/HCA Florida Brandon Hospital (Brandon, FL)

Die beiden Neuankömmlinge hören seit dem 27. Oktober auf Myles und Miles, wie People berichtet.

"Myles Retzer aus Riverview wurde um 12.43 Uhr als Erster geboren", gab das HCA Florida Brandon Hospital bekannt.

"Nur elf Minuten später traf um 12.54 Uhr Miles Bartz aus Plant City ein", hieß es weiter.

"In all den Jahren kann ich mich nicht erinnern, jemals zwei Babys mit demselben Namen so kurz nacheinander geboren zu haben", sagte Dr. Emily Richter, Fachärztin für Geburtshilfe des Krankenhauses.