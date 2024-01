"Wir haben einen Kopf": Anonymer Hinweis führt Polizei zu zerstückelter Leiche

New York (USA) - Beamte der Polizei von New York bekamen einen anonymen Hinweis, dass ein Toter in einem Gebäude im Stadtteil Brooklyn liegen soll. Vor Ort machten sie einen grausigen Fund.

Erst Berufsverkehr, dann Leichenfund. Der Montag ging für die Polizei von New York gut los. (Symbolbild) © Screenshot/Facebook/NYPD

Die neue Woche startete für die Polizisten des berühmten NYPD (New York City Police Department) mit einer zerstückelten Leiche.

Wie die New York Post berichtete, wurden die Beamten am Montag gegen 6.15 Uhr in die Nostrand Avenue gerufen. Dort fanden sie in einer mit Klebeband verschlossenen Gefriertruhe einen toten Mann, zerlegt in seine Einzelteile.

"Wir haben einen Kopf. Wir haben einige Gliedmaßen", sagte NYPD Chief of Detectives Joseph Kenny. Im Moment seien die Ermittler dabei, die gefundene Person zu identifizieren. Deren "Mitbewohnerin" konnte den Beamten dabei nicht behilflich sein.

Denn wie sie feststellen mussten, war der Mann nicht alleine in der Wohnung. Beim Eintreffen der Polizei trieb sich auch noch eine Frau in dem Apartment herum. Aufgrund offener Haftbefehle wegen Diebstahls wurde sie aber in Gewahrsam genommen.