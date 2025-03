Wohnung voller Müll und Fäkalien: Mutter lässt Kinder eine Woche lang allein zurück

Die Wohnung, in der die Kinder lebten, war voller Müll. (Symbolbild) © 123rf/mushegovdima

Die kleinen Kinder waren zum Zeitpunkt ihres Auffindens zwischen zwei und 13 Jahren alt. Wie es den Minderjährigen gesundheitlich ging, als sie von der Polizei aus ihrer misslichen Lage befreit wurden, ist bisher unklar. Sie wurden seither bei einem Freund der Familie untergebracht.

Die Mutter konnte indes im benachbarten Bundesstaat Illinois ausfindig gemacht werden. Sie wurde zurück in ihre Heimat gebracht, wird derweil befragt.

Bisher wurde sie noch nicht verhaftet, eine Anklage steht aus. Zu dem Grund, weswegen sie ihre Kinder zurückgelassen hat, ist bislang nichts bekannt.

"In solchen Situation ist es wichtig, die Menschen an etwas zu erinnern, was wir ihnen immer sagen: 'Wenn ihr etwas seht, was euch komisch vorkommt, dann ruft uns an'", so die Pressesprecherin der Polizei in Madison gegenüber FOX 8.