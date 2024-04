Wollte er Weihnachtsmann spielen? Junge steckt in Schornstein fest

Massachusetts - Was hatte der kleine Junge vor? Die Rettungskräfte wurden zu einem spektakulären Einsatz an einem Schornstein gerufen.

Am Mittwoch steckte ein zehnjähriger Junge in einem Schornstein fest. (Symbolbild) © 123RF/diegothomazini

Am Mittwoch steckte ein zehnjähriger Junge aus Whitman, das im US-Staat Massachusetts liegt, in einem Schornstein fest. Dies berichtete die New York Post.

Gegen 16.15 Uhr (Ortszeit) kletterte der Kleine aus einem Fenster im zweiten Stock auf das Dach seines Hauses. Dort stieg er in den Schornstein, konnte sich selbst aber nicht mehr befreien.

Glücklicherweise beobachtete sein Bruder den skurrilen Ausflug des Zehnjährigen und rief seinen Vater an. Dieser alarmierte sofort den Notruf und begab sich auf den Heimweg.

Noch bevor der Mann zu Hause ankam, war die Feuerwehr bereits vor Ort. Die Rettungskräfte konnten den Jungen schnell aus dem Schornstein retten und unverletzt wieder auf den Boden bringen.