Zehnjährige kündigt Entführung an: Kurz darauf verschwindet sie spurlos

Kalifornien (USA) - Ein zehnjähriges Mädchen aus dem US -Bundesstaat Kalifornien verschwindet am 12. April spurlos - kurz nachdem es auf TikTok scherzhaft gepostet hat: "zum ersten Mal entführt, Imao".

Wie Los Angeles Times berichtet, wurde sie wenig später in einem Einkaufszentrum über 400 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt gefunden, an der Seite von Matthew Naval (27).

Das Mädchen (10) soll vor dem Treffen Freunden erzählt haben, dass es sich entführen lassen will. (Symbolbild) © 123RF/soumen82

Bereits vor dem Treffen soll das Mädchen Freunden erzählt haben, es wolle jemanden bezahlen, um sich entführen zu lassen.

Später gab sie an, sie habe erst drei Stunden nach der Abholung bemerkt, dass sie ihre Heimatstadt verlassen hatten. Zwar wollte sie nach Hause, traute sich aber nicht, etwas zu sagen.

Der 27-Jährige soll versucht haben, ein Hotelzimmer zu buchen, wurde jedoch abgewiesen. In einem späteren Gespräch mit der Polizei sagte er, er hätte Sex ernsthaft in Erwägung gezogen, wenn das Mädchen bereit dazu gewesen wäre.

Zu Geschlechtsverkehr sei es aber nicht gekommen. Er habe sie lediglich ein paar Mal auf die Lippen geküsst und während der Fahrt ihre Hand gehalten.

Als das Mädchen am Morgen nicht in seinem Bett lag, meldeten seine Familienmitglieder es als vermisst. Noch am selben Tag, dem 13. April, wurde Matthew Naval festgenommen.

Sein Anwalt erklärte gegenüber der Tageszeitung, sein Mandant leide unter psychischen Problemen und sei möglicherweise Autist.

Trotzdem muss sich Naval jetzt wegen mehrerer schwerer Vorwürfe vor Gericht verantworten - darunter Kindesentführung. Der Prozessbeginn ist für den 25. Juni angesetzt.