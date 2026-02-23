Vermisste Deutsche Touristin tot in Schlucht entdeckt
Matavenero (Spanien) - Eine 50-jährige deutsche Touristin wurde tot in einer Schlucht in Spanien gefunden.
Wie Europapress berichtet, galt eine 50-jährige deutsche Urlauberin seit dem 14. Februar in der Region El Bierzo in der spanischen Provinz León als vermisst.
Zuletzt wurde die Frau demnach in der Nähe eines beliebten Wandergebiets bei Castrillo del Monte gesehen.
Nachdem ihr Verschwinden bekannt wurde, leitete die Guardia Civil umgehend eine groß angelegte Suchaktion ein, an der zahlreiche Einsatzkräfte, Bodentrupps, ein Hubschrauber sowie die spezialisierte Bergrettungseinheit GREIM beteiligt waren.
Die Suche gestaltete sich aufgrund der schwierigen Wetter- und Geländebedingungen äußerst anspruchsvoll. Wie El Bierzo berichtet, war der Boden von einer dicken Schneeschicht bedeckt.
Die Frau konnte nur noch tot geborgen werden
Am Freitag kam dann die traurige Gewissheit: Die Frau wurde leblos in der Nähe von Matavenero in einem schwer zugänglichen Gebiet gefunden und geborgen.
Eine Obduktion soll nun die genaue Todesursache klären. Die Ermittlungen dauern an.
