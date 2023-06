Verschollenes Titanic-U-Boot: Luft wird knapp, Retter kämpfen gegen die Zeit

Dieses undatierte Foto von OceanGate Expeditions zeigt das verschollene "Titan"-U-Boot. © OceanGate Expeditions/AP/dpa

Fünf Menschen wollten zum Wrack der Titanic tauchen, die 1912 nach der Kollision mit einem Eisberg gesunken war.

Die Besatzung des kleinen U-Bootes begann den Tauchgang am Sonntagmorgen (Ortszeit), doch schon nach einer Stunde und 45 Minuten brach der Kontakt zum kanadischen Begleitschiff "Polar Prince" ab.

Daraufhin wurde die Küstenwache verständigt, um das Gebiet abzusuchen, das etwa 600 Kilometer vor der Küste Neufundlands in einer Tiefe von rund 3800 Metern liegt.

Inzwischen sind die Retter an Ort und Stelle eingetroffen, doch die Bergungsaktion stellt für die Beteiligten eine enorme technologische Herausforderung dar.

"Wenn es auf den Meeresboden gesunken ist und nicht aus eigener Kraft wieder auftauchen kann, sind die Möglichkeiten sehr begrenzt", sagte Alistair Greig, Professor für Meerestechnik am University College London, gegenüber der New York Post.

Nur sehr wenige Schiffe und "schon gar keine Taucher" könnten so tief vordringen, mahnt der Experte - und selbst wenn sie es könnten, sei es unwahrscheinlich, dass sie an das Tauchboot ankoppeln und es an die Meeresoberfläche ziehen könnten.