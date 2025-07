Von Mutter vernachlässigt: Junge wächst bei Hunden auf und kann nur bellen

Ein acht Jahre alter Junge wurde in einer verlassenen Hütte in Thailand entdeckt. (Symbolbild) © 123rf/lesik

Der schockierende Fall ereignete sich am Montag in einer abgelegenen Region in Thailand im Bezirk Lap Lae.

Wie die Daily Mail berichtet, wurde das Kind bei einer behördlichen Kontrolle in einer heruntergekommenen Hütte entdeckt.

Auch seine 46 Jahre alte Mutter sowie ein Bruder (23) hielten sich dort auf - beide wurden positiv auf Drogen getestet. Die Frau wurde wegen Drogenkonsums angezeigt.

Nach Angaben der Behörden lebte die Familie völlig abgeschottet von der Nachbarschaft und galt als "drogenverseucht".

Nachbarn berichteten, dass sie ihren eigenen Kindern verboten hätten, mit dem Jungen zu spielen - aus Angst vor dem Verhalten der Familie. Die Mutter war zudem bekannt dafür, in der Gegend um Essen und Geld zu betteln.