"Weihnachten" abschaffen, weil die EU es so will? Vorschlag sorgt für Empörung

Florenz (Italien) - Am renommierten European University Institute (EUI) in Florenz kam eine Idee auf, die nun heiß diskutiert wird: Und zwar wurde der Vorschlag gemacht, "im Namen der ethnischen Gleichheit" den Begriff "Weihnachten" in "Winterfest" zu ändern - nicht nur an der Bildungseinrichtung, sondern am besten in ganz Europa.