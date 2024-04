Weil sie ihm einen Korb gab: Fitnesstrainer rastet aus und haut Frau (22) um

In Thailand wurde eine Frau von einem Mann attackiert, weil diese ihn abgewiesen hatte. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 6

Die Attacke ereignete sich am 21. April in einem Fitnessstudio in Bangkok. Im Video einer Überwachungskamera sieht man eine Frau (22) und einen Mann, die sich zunächst an der Bar der "Muscle Factory" unterhalten.

Berichten zufolge hatte der Mann die 22-Jährige zuvor kostenlos trainiert, in der Hoffnung, dass sie als Dank mit ihm eine Beziehung eingeht.

Doch nach der Trainingseinheit wies die Studentin aus China den Mann namens Anthony ab, weil sie seine Gefühle nicht erwiderte.

Statt den Korb wie ein vernünftiger Mensch hinzunehmen, brannten beim Fitness-Junkie dann alle Sicherungen durch. Nach ihrer Abweisung packte der Mann die 22-Jährige plötzlich und schleuderte sie brutal durch den Raum.