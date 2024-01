11.01.2024 20:35 Bauern machen Frust Luft! Mega-Kolonne sorgt für Aufsehen und Verkehrsprobleme

Auch am heutigen Donnerstag haben die Landwirte in Bayern ihrem Frust wieder Luft gemacht! Eine durchaus beeindruckende Kolonne war dabei in Passau unterwegs.

Von Jan Höfling

Passau - Auch am heutigen Donnerstag haben die Landwirte in Bayern ihrem Frust wieder Luft gemacht! Eine durchaus beeindruckende Kolonne war dabei in Passau unterwegs. Etwa 485 Fahrzeuge waren in Passau beteiligt. © Riedl/zema-medien.de Wie die Polizei am Abend mitteilte, fuhren etwa 485 Fahrzeuge (!) im Zuge einer sich fortbewegenden Versammlung ab Nachmittag durch das Stadtgebiet. Aus dem Messepark über die B12 in die Passauer Innenstadt führte die Route der überwiegend aus Traktoren und Autos bestehenden Demonstration. Den Angaben der Beamten zufolge wurde die Versammlung gegen 19.15 Uhr schlussendlich in der Neuburger Straße entsprechend beendet. Diese bestand überwiegend aus Traktoren und Autos. © Riedl/zema-medien.de Die gesamte Versammlung verlief ohne Störungen, es kam jedoch teils zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Titelfoto: Riedl/zema-medien.de