Neue Bauern-Proteste an der A4 angekündigt!

Bautzen - Verlängerung der Bauernproteste in Sachsen! Auch in der neuen Woche wollen die Landwirte wieder für Verkehrs-Behinderungen sorgen und damit ihren Unmut über die Ampel-Regierung ausdrücken.

Bereits am heutigen Montag sollte der Berufsverkehr an den A4-Auffahrten von den Bauern lahmgelegt werden, jedoch sei die Demo am Sonntagabend kurzfristig abgesagt worden.

Dass die Proteste am Montagmorgen an den Autobahn-Auffahrten ausblieben, hängt womöglich mit der Groß-Demo in Berlin zusammen, an der auch sächsische Landwirte teilnahmen.