02.02.2024 11:49 720 Mit Gülle und Holzbarrikaden: Unangemeldete Bauern-Demo sorgt für Sperrung der A2

Die A2 wurde am Freitag zwischen Braunschweig und Peine in Richtung Hannover gesperrt. Protest-Bauern haben in Höhe der Raststätte mitunter Gülle versprüht.

Von Robert Lilge

Braunschweig/Peine - Autofahrer auf der A2 mussten am Freitagmorgen in Richtung Hannover mehr Zeit einplanen. Grund dafür ist ein Bauernprotest auf der Autobahn zwischen Braunschweig und Peine. Am Freitagmorgen ist die A2 zwischen Braunschweig und Peine wegen eines Bauernprotests gesperrt worden. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa Deshalb wurde seit 5.30 Uhr der Abschnitt zwischen Braunschweig-Watenbüttel und Peine-Ost komplett gesperrt. Wie die Polizei Braunschweig berichtet, haben rund 60 Bauern in Höhe der Raststätte Zweidorfer Holz die Fahrbahn unter anderem mit Gülle verschmutzt sowie mit Holz und 40 Traktoren blockiert. Die Protestaktion war nicht mit der Polizei abgesprochen. Im Verlauf des Geschehens zeigten sich die Bauern gegenüber den Beamten uneinsichtig und nicht kooperativ. Streik & Gewerkschaften ÖPNV-Streik: Auch Leipziger Busse und Bahnen betroffen Gegen 9 Uhr wurde der Protest beendet. Unter Polizeibegleitung wurden die Bauern im Konvoi von der Autobahn geführt. Im Laufe des Tages muss der Schmutz durch die versprühte Gülle von der Straße entfernt und aufwendig gereinigt werden. Deshalb kommt es noch bis in den Nachmittag zu Einschränkungen auf der A2. Von der Polizei Braunschweig heißt es, dass diese Art des Protests bisher so noch nicht stattgefunden habe und eine neue Dimension erreicht hat. Die teilnehmenden Personen wurden kontrolliert und müssen jetzt mit einem Verfahren rechnen. Erstmeldung um 7.38 Uhr, aktualisiert um 11.49 Uhr

