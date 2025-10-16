Berg statt Ballermann: Junggesellenabschied endet mit Promille-Einsatz auf 1800 Metern

Oberstdorf - Die Bergwacht aus Oberstdorf musste sich am 11. Oktober, von 23.50 Uhr bis zum Folgetag um 5.30 Uhr, um einen besonderen Fall auf der Enzianhütte kümmern. Eine Gruppe Männer feierte dort einen Junggesellenabschied und übertrieb dabei maßlos.

Mit einer Kopfverletzung wurde der Partygast ins Krankenhaus gebracht. © Screenshot/Facebook/Bergwacht Oberstdorf

Wie die Bergretter auf Facebook berichten, seien sie wegen zwei betrunkenen Personen – eine davon mit Kopfplatzwunde, die andere aggressiv und unkooperativ – zur Hütte gerufen worden.

Da dank des Nebels kein Heli-Flug möglich war, begaben sich zwei Bergwachtmänner, ein Notarzt und zwei Polizisten zu einem sechsstündigen Einsatz auf den Berg.

Auf der Enzianhütte angekommen, mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass "nahezu alle Gäste stark alkoholisiert" waren, die aggressive Person hatte zum Ankunftszeitpunkt sogar bereits das Bewusstsein verloren.

Der Abtransport des verletzten Mannes erfolgte per Bahn, doch dabei kam es zu weiteren unschönen Vorfällen. Weil sich der Verletzte habe heftig übergeben müssen, mussten die Kräfte die Bahn und Bergesack aufwendig reinigen. Im Krankenhaus gegen 4 Uhr sei ein "beeindruckend hoher Promillewert" gemessen worden.