26.07.2024 15:13 Passant entdeckt Leiche an Kletterfelsen: Bergwacht muss helfen

In Neuburg am Inn wurde an einem Kletterfelsen ein toter Mann entdeckt. Die Ermittlungen der Kripo Passau laufen.

Von Friederike Hauer

Neuburg am Inn - Eine männliche Leiche ist an einem Kletterfelsen im Landkreis Passau gefunden worden. Einsatzkräfte der Bergwacht kümmerten sich um die Bergung des Leichnams. (Symbolbild) © Angelika Warmuth/dpa Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Passant die Leiche am Donnerstagabend am Felsen unterhalb der Burg Neuburg. Der Tote konnte nur mithilfe der Bergwacht aus dem schwer erreichbaren Gelände geborgen werden.

Noch wurde der Mann nicht identifiziert, die Ermittlungen hierzu würden noch andauern, erklärte die Kriminalpolizei Passau. Bisher hätten sich allerdings keine Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung ergeben, so die Polizei.

Titelfoto: Angelika Warmuth/dpa