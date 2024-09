09.09.2024 16:39 2.554 Unglück in der Nacht: Mann stürzt Schlucht hinab und bleibt über Stunden liegen

Notfall am Rauenstein in der Sächsischen Schweiz! Ein Mann stürzte dort rund 15 Meter tief in eine Schlucht.

Von Maximilian Schiffhorst

Struppen - Notfall am berühmten Tafelberg in der Sächsischen Schweiz! Retter der Bergwacht befreiten am Sonntagmorgen einen Verunglückten aus einer Schlucht am Rauenstein. © Marko Förster Ersten Angaben zufolge hatten zwei Touristen auf dem Rauenstein in Hängematten übernachtet. Mutmaßlich beim Toilettengang stürzte einer der beiden Männer in der Nacht auf Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache rund 15 Meter eine Schlucht hinab. Sein Begleiter fand ihn erst Stunden später und alarmierte die Bergwacht, dessen ehrenamtliche Helfer mit Seilsicherungen zum Verletzten vordrangen. Bergwacht Vermisster Wanderer liegt tot in Tiroler Schlucht: Was ist geschehen? Anschließend erfolgten die medizinische Erstversorgung sowie der Abtransport. Ein Rettungshubschrauber unterstützte beim Abtransport. © Marko Förster Der Verletzte wurde von "Christoph 62" nach Dresden geflogen. © Screenshot/Flightradar24 Unter Einsatz von Rettungshubschrauber "Christoph 62" wurde der Mann ins Dresdner Uniklinikum "Carl Gustav Carus" gebracht.

Titelfoto: Marko Förster