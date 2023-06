23.06.2023 13:52 Abrissarbeiten bringen Granate zum Vorschein: Kampfmitteldienst rückt in Gardelegen aus

In Gardelegen wurde am Donnerstag eine Granate bei Abrissarbeiten entdeckt. Ein Kampfmittelräumdienst rückte an und konnte schnell Entwarnung geben.

Von Robert Lilge

Gardelegen - Schrecksekunden in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel)! Abrissarbeiter machten dort einen explosiven Fund. In Gardelegen wurde bei Abrissarbeiten eine Granate entdeckt. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa Am gestrigen Donnerstag fanden Arbeiter in der Bahnhofstraße gegen 10.45 Uhr eine etwa 50 Zentimeter lange Granate. Sie handelten richtig, indem sie ihre Arbeiten zunächst einstellten und sofort die Polizei informierten. Der angerückte Kampfmittelräumdienst schaute sich den vermeintlich explosiven Fund genauer an. Er stellte fest, dass es sich dabei um eine alte Übungsgranate ohne Zünder handelte, teilte das Polizeirevier Salzwedel mit. Zwar ging von ihr keine wirkliche Gefahr aus, dennoch haben sich die Arbeiter richtig verhalten. Die Abrissarbeiten konnten anschließend fortgeführt werden. Die Granate wurde sichergestellt.

Titelfoto: Swen Pförtner/dpa