Anomalie auf Hamburger Baustelle: Entwarnung - keine Weltkriegsbombe!

Hamburg - In Hamburg -St. Georg wurde auf einer Baustelle eine sogenannte Anomalie festgestellt. Handelt es sich um eine Weltkriegsbombe?

Auf einer Hamburger Baustelle wurde eine Anomalie festgestellt. © Citynewstv

Wie ein Sprecher der Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, werde der Fund im Laufe des Samstagvormittages überprüft.

Am Freitag ging man noch von einem möglichen Elektroteil aus.

"Das muss morgen geguckt werden. Und dann wird erst entschieden, wenn das was ist, was es ist und dann, ob man das vor Ort entschärfen muss oder nicht", so der Sprecher.

Am heutigen Samstag dann die Entwarnung: Es handelt sich definitiv nicht um eine Weltkriegsbombe! Dies erklärte die Polizei gegenüber TAG24.