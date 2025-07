14.07.2025 18:42 Blindgänger an Uniklinik: Termin für Entschärfung steht fest - zahlreiche Straßensperrungen erwartet

Die Stadt Köln hat erste Details zur Entschärfung der an der Uniklinik in Lindenthal gefundenen Bombe verraten. Die Entschärfung startet am Donnerstagmorgen.

Von Jonas Reihl

Köln - Nachdem am Samstag nahe der Uniklinik in Köln-Lindenthal eine Bombe gefunden wurde, bereitet sich die Stadt mich Hochdruck auf die Entschärfung vor. Erste Details wurden am Montag bekannt. Alles in Kürze Bombe nahe Uniklinik in Köln-Lindenthal gefunden

Entschärfung am Donnerstag, Evakuierungsbereich 400 Meter

7500 Anwohner betroffen, Haustiere nicht erlaubt

Zahlreiche Straßen im Einsatzbereich gesperrt

Anlaufstelle in Theodor-Heuss-Realschule eingerichtet Mehr anzeigen Das Kölner Ordnungsamt wird am Donnerstagmorgen zahlreiche Straßen und Wege rund um die Fundstelle absperren. © Thomas Banneyer/dpa Die amerikanische Fünf-Zentner-Bombe mit Heckaufschlagzünder stammt aus dem Zweiten Weltkrieg und soll im Laufe des Donnerstags unschädlich gemacht werden. Inzwischen wurde der Evakuierungsbereich vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) auf einen Radius von 400 Metern rund um die Fundstelle festgelegt. Rund 7500 Anwohner sollen davon betroffen sein. Um welche Uhrzeit die Entschärfung beginnt, steht indes ebenso wenig fest, wie die Frage, wie lange die Maßnahmen dauern werden. Klar ist hingegen: Ab 9 Uhr werden Mitarbeiter des Kölner Ordnungsamts mit dem ersten Klingeldurchgang beginnen. Bombenfund Granaten in der Elbe entdeckt: Wovor die Polizei jetzt warnt Bombenfund Granate in der Elbe entdeckt: Räumdienst führt Sprengung durch Eine Anlaufstelle für Betroffene wird in der Theodor-Heuss-Realschule an der Euskirchener Straße eingerichtet. Diese öffnet um 9 Uhr. Haustiere können allerdings nicht mitgebracht werden. Stadt Köln legt Evakuierungsradius von 400 Metern fest Rund 7500 Anwohner sind voraussichtlich von der Evakuierung betroffen. © Stadt Köln Zahlreiche Straßen im Einsatzbereich gesperrt Während der Maßnahmen werden am Donnerstagmorgen zudem folgende Straßen im Evakuierungsbereich gesperrt: Josef-Stelzmann-Straße Ecke Bardenheuerstraße (Richtung Uniklinik)

Robert-Koch-Straße ab Hausnummer 21 (Richtung Kerpener Straße)

Kerp^ener Straße Höhe Nummer 35A (Richtung Lindenthalgürtel)

Zülpicher Straße ab Nummer 222 (Richtung Lindenthalgürtel)

Palanterstraße ab Nummer 7 (Richtung Sülzgürtel)

Ägidiusstraße ab Nummer 50 (Richtung Zülpicher Straße)

Nikolausstraße Ecke Redwitzstraße (Richtung Gürtel und Uniklinik Köln)

Gustavstraße ab Nummer 28 (Richtung Uniklinik)

Marsiliusstraße ab Nummer 41 (Richtung Uniklinik Köln)

Sülzburgstraße ab Nummer 140 (Richtung Uniklinik Köln)

Rheinbacher Straße ab Nummer 24

Auerbachplatz mit Gerolsteiner Straße 103

Euskirchener Straße ab Gerolsteiner Straße

Lechenicher Straße ab Nummer 21

Zülpicher Straße Ecke Sülz-/Lindenthalgürtel Richtung Universitätsstraße

Nidegger Straße Ecke Lindenthalgürtel

Rurstraße ab Nummer 19

Kerpener Straße ab Nummer 109 (Richtung Universitätsstraße) Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Einsatzbereich weiträumig zu umfahren. Die KVB werden den Betrieb der Linie 9 so lange wie möglich aufrechterhalten. Die Haltestellen im Gefahrenbereich werden jedoch nicht bedient. Darüber hinaus gelten erste Halteverbote rund um die Fundstelle bereits ab Montag. Weitere Informationen dazu findest Du unter "www.stadt.koeln".

