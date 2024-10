Bombenfund im Schanzenviertel: Drastischer Appell der Polizei an Partygänger

Hamburg - Ausgerechnet in der Partynacht der Woche gibt es einen Bombenalarm ! Im Hamburger Schanzenviertel wurde ein Blindgänger gefunden.

Der Fundort der Fliegerbombe liegt direkt an einer Bahnstrecke. © Lenthe-Medien

Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde bei Sondierungsarbeiten auf dem Gelände der Grundschule Sternschanze in der Altonaer Straße entdeckt, teilte die Polizei am Samstagabend via X, ehemals Twitter, mit.

In dem Bereich beginnen bereits die ersten Evakuierungsmaßnahmen.

Die Polizei bittet alle, die auf dem Weg ins Schanzenviertel sind, umzukehren oder sich gar nicht erst auf den Weg zu machen! Samstagnacht läuft das Schanzenviertel bekanntlich vor Partygängern über.

Nach ersten Informationen sind rund 4500 Anwohner von den Evakuierungen betroffen.