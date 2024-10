Bombenfund im Schanzenviertel: Entschärfung erfolgreich

Im Hamburger Schanzenviertel wurde am Samstag ein Blindgänger gefunden. Rund 4500 Anwohner wurden evakuiert. Die Bombe wurde erfolgreich entschärft.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Ausgerechnet in der Partynacht der Woche gab es einen Bombenalarm! Im Hamburger Schanzenviertel wurde am Samstag ein Blindgänger gefunden und in der Nacht entschärft.

Der Fundort der Fliegerbombe liegt direkt an einer Bahnstrecke. © Lenthe-Medien Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde bei Sondierungsarbeiten auf dem Gelände der Grundschule Sternschanze in der Altonaer Straße entdeckt, teilte die Polizei am Abend via X, ehemals Twitter, mit. Wie die Feuerwehr schrieb, wiegt sie 500 Pfund (etwa 227 Kilogramm). Teile des Schanzenviertels mussten für die Entschärfung geräumt werden. Im Sperrradius von 300 Meter wurden alle Gebäude evakuiert. Außerdem gab es einen Warnradius von 500 Meter um den Fundort der Bombe. Dort mussten Fenster und Türen geschlossen bleiben. Wer im Warnradius lebt, sollte dem Gefahrenbereich abgewandte Räume aufsuchen, rät die Feuerwehr. "Nicht im Freien aufhalten!", lautet eine Warnung. Bombenfund Weltkriegsbomben in Göttingen: Verdacht erhärtet sich! Nach ersten Informationen waren rund 4500 Anwohner von den Evakuierungen betroffen. Im zu räumenden Gebiet liegen beliebte Kneipen, Bars, Restaurants und die besetzte Rote Flora. Auch ein Seniorenheim grenzt an den Sperrradius und musste geräumt werden. Das Bezirksamt Altona hat eine Notunterkunft im Gymnasium Allee (Max-Brauer-Allee 83-85) eingerichtet. Busse fuhren ab Lagerstraße 28 und Altonaer Straße Ecke Schulterblatt. Der Beginn der Entschärfung war für 23 Uhr geplant, verzögerte sich aber nach hinten, weil noch nicht alle Evakuierungsmaßnahmen abgeschlossen sind. Ggeen kurz nach 23.30 Uhr meldete die Feuerwehr, dass der Sperrbereich erfolgreich evakuiert wurde. Der Kampfmittelräumdienst werde in Kürze mit der Entschärfung der Bombe beginnen. Kurz nach Mitternacht dann die erlösende Nachricht: "Die Fliegerbombe in der #Sternschanze konnte erfolgreich entschärft werden!" Alle Maßnahmen werden nun nach und nach zurückgenommen.

Auch die Rote Flora am Schulterblatt muss geräumt werden. © Lenthe-Medien/Reimer

Ein Bus bringt Anwohner aus dem Evakuierungsgebiet. © Benjamin Haller/dpa

Die Polizei hat den Bereich um den Fundort des Blindgängers weiträumig abgesperrt. © Benjamin Haller/dpa

hvv durch Bombenfund eingeschränkt