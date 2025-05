Fliegerbombe in Teltow entdeckt: Auch Berlin von Evakuierung betroffen

Teltow/Berlin - Bei Bauarbeiten in Teltow ( Landkreis Potsdam-Mittelmark ) ist am Montag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.

Für die Entschärfung ist den Angaben nach ein Sperrkreis von 600 Metern erforderlich. Die Stadt Teltow sowie das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf bitten die Einwohner, die Gebäude in diesem Kreis um 7 Uhr verlassen zu haben.

Die Bombe soll am Mittwoch zwischen 7 und 16 Uhr entschärft werden, wie die Stadt auf ihrer Website mitteilte. Von der Evakuierung seien neben Anwohnern der brandenburgischen Stadt auch Menschen aus dem Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf betroffen.

Als Aufenthaltsorte stünden den Menschen in Teltow das Bürgerhaus in der Ritterstraße und denen in Steglitz-Zehlendorf die Carl-Schuhmann-Sporthalle zur Verfügung.