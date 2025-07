05.07.2025 14:30 Granate in der Elbe entdeckt: Räumdienst führt Sprengung durch

Im Landkreis Stendal ist am Freitag in der Elbe bei Sandau eine Granate entdeckt worden. Ein Kampfmittelräumdienst rückte an und führte eine Sprengung durch.

Von Robert Lilge

Sandau - Am Freitagabend wurde eine deutsche Gewehrgranate in der Elbe bei Sandau (Landkreis Stendal) entdeckt. Fachkräfte kümmerten sich um den brisanten Fund. Alles in Kürze Granate in der Elbe bei Sandau entdeckt

Fund stammt aus dem Zweiten Weltkrieg

Kampfmittelräumdienst sprengt Granate

Sprengung erfolgt ohne Komplikationen

Wasserschutzpolizei warnt vor ähnlichen Funden Mehr anzeigen Die Polizei sorgte bis zur Sprengung für die Sicherheit auf und neben dem Wasser. (Symbolbild) © Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa Die Granate stamme aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Umgehend sei ein Kampfmittelräumdienst hinzugerufen worden. Dieser teilte nach einer ersten Begutachtung mit, dass die Granate aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht entschärft werden könne. Deshalb sei eine geplante Sprengung das einzige Mittel zur Beseitigung gewesen. Bombenfund Brandbombe und Munition in Bonn gefunden: Blindgänger abtransportiert Bombenfund Lauter Knall: Handgranate in Heidenheim kontrolliert gesprengt Dafür wurde eine Sperrzone mit einem Radius von 300 Metern eingerichtet. Am heutigen Samstagmorgen - um etwa 10 Uhr - war es dann so weit. Die Granate wurde gesprengt. Es sei zu keinerlei Komplikationen gekommen. Vor allem jetzt bei dem aktuellen Niedrigwasser in der Elbe seien solche Funde nicht selten. Wer einen ähnlichen verdächtigen Fund macht, sollte besonders vorsichtig sein, rät die Wasserschutzpolizei. Im besten Fall solle man sich von dem Objekt entfernen und sofort die Polizei informieren.

Titelfoto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa