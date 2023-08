Kinder entdecken Granate beim Spielen und reagieren sofort

Burgberg/Allgäu - Beim Spielen haben Kinder am Donnerstagnachmittag eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt und geistesgegenwärtig reagiert.

Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich rund um die Fundstelle der Granate zur Sicherheit ab. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die Kinder die verrostete Gewehrgranate in einem Bachbett der Iller auf Höhe des Ortwanger Baggersees im Gemeindegebiet vom Burgberg (Landkreis Oberallgäu) entdeckt.

Da sie sich nicht sicher waren, was sie da gefunden hatten, verständigten sie die Polizei.

Noch am Donnerstagabend rückte das Sprengkommando an und entschärfte die Granate erfolgreich an Ort und Stelle.

Die Schrebergartenanlage und der angrenzende Bereich der Fundstelle mussten derweil geräumt werden. Sicherheitshalber wurde auch der Bereich zwischen Iller und Ortwanger Baggersee kurzzeitig abgesperrt.