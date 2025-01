Metallsucher entdeckt Weltkriegsbombe: A45 gesperrt

Dillenburg - Seit etwa 21 Uhr ist nach Angaben der Polizei Mittelhessen und der Autobahn Westfalen die Autobahn 45 zwischen den Anschlussstellen Herborn-West und Dillenburg in beide Richtungen gesperrt.

Schließlich wurde empfohlen, der Sperrung in Richtung Hanau über die A4 und A3 in Richtung Frankfurt sowie in Richtung Dortmund von Frankfurt aus über die A3 und A4 auszuweichen.