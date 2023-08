Polizeieinsatz! Klimaaktivisten besetzen IG-Metall-Gebäude

Wolfsburg - Eine Aktion von rund 15 Menschen am Gebäude der Gewerkschaft IG Metall in Wolfsburg hat die Polizei auf den Plan gerufen.

Klimaaktivisten protestierten am Mittwoch am IG-Metall-Gebäude in Wolfsburg.(Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte, hatten sich einige der Aktivisten mit einem Plakat an das Gebäude gebunden und an Metallträgern abgeseilt. Es werde wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung ermittelt. Verletzt worden sei niemand.

Die Aktivisten sprachen in einer Mitteilung von einem Banner mit der Aufschrift "Verkehrswende und Vergesellschaftung" und forderten, die IG Metall solle sich "für grundlegende Veränderungen im VW-Konzern" einsetzen.

Auf Fotos war zu sehen, dass die Metallträger vor dem Gewerkschaftsgebäude mit blauer Farbe beschmiert waren.

Erst am Montag war im Namen der IG Metall eine Fake-Kampagne verbreitet worden, mit der für eine Vergesellschaftung und einen radikalen Umbau des Autokonzerns Volkswagen geworben wurde.